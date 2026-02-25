Премьер Румынии Боложан высказался за повышение возраста выхода на пенсию

Глава румынского правительства Илие Боложан заявил о необходимости повысить пенсионный возраст для всех категорий граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, государство больше не может позволить себе отправлять людей на пенсию в 48, 49 или 52 года. Он отметил, что реформа неизбежна, даже если она вызовет социальное напряжение в стране, поскольку национальной пенсионной системе грозит крах.

Заявление Боложана прозвучало на фоне прошедших в румынской столице протестов членов профсоюзов силовых ведомств, обвиняющих правительство в подрыве обороноспособности страны.

9 февраля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что кадровый дефицит в России не станет причиной для обсуждения нового повышения пенсионного возраста.

2 декабря депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что развитие технологий позволяет увеличивать производительность труда в России, в результате чего уменьшаются риски повышения пенсионного возраста.

В Госдуме пообещали не сдвигать пенсионный возраст в ближайшие 20 лет.