Трамп раскрыл объем нефти, полученной Штатами от Венесуэлы

Трамп: Каракас передал Вашингтону более 80 млн баррелей нефти
Win McNamee/Reuters

Соединенные Штаты Америки получили от Венесуэлы свыше 80 миллионов баррелей нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в конгрессе, передает РИА Новости.

«Мы только что получили от нашего нового друга и партнера, Венесуэлы, более 80 миллионов баррелей нефти», — сказал он.

До этого заместитель госсекретаря США Джейкоб Хелберг заявил, что Вашингтон рассматривает возвращение венесуэльских энергоресурсов на мировой рынок как часть стратегии по снижению зависимости стран от российских поставок.

По его словам, стратегия США подразумевает «максимальное давление» на Россию, расширение глобального предложения энергоресурсов вне России, в частности венесуэльской нефти, а также расширение внутреннего производства энергии в США.

11 февраля минфин США выдал лицензию на определенные операции с нефтью Венесуэлы. Документ запрещает транзакции с физлицами и юрлицами из РФ, Северной Кореи, Ирана и Кубы. Комментируя это решение американской стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет обсуждать его с Вашингтоном.

Ранее США отменили «нефтяной карантин» для Венесуэлы.

 
