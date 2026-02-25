В России резко подешевел черный чай

Экономист Абрамов: черный чай в России подешевел более чем на 12% за неделю

Черный чай в российских магазинах подешевел на 12,1% за неделю с 14 по 21 февраля, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 14 по 21 февраля значение Индекса Мишек снизилось на 1,0% по сравнению с его ростом на 1,1% неделю назад. За неделю цены изменялись сильнее, чем обычно: подешевели черный чай «Акбар» (-12,1%), морковь (-8,3%), подсолнечное масло «Олейна» (-5,7%) и куриные яйца «Окские» категории С1 (-4,6%). Выросли цены на молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+8,3%), бюджетный белый хлеб (+4,5%) и апельсиновый сок J7 (+3,4%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек упало на 5,1% к 21 февраля по сравнению с его снижением на 4,4% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали белый хлеб (+9,5%), подсолнечное масло (+6,5%), детский мармелад Fruit-Tella (+6,2%), куриные тушки «Каждый день» (+5,6%) и яйца «Окские» категории С1 (+3,3%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-29,3%), морковь (-21,4%), бананы (-18,8%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-16,7%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-7,1%), сельдь «Матиас» (-7,0%) и сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-1,8%). Цены на конфеты «Мишка косолапый» и апельсиновый сок J7 не изменились.

По оценке ЦБ на 9 февраля, годовая инфляция в России достигла 6,3%.

