Россиянам рассказали, можно ли перечислять зарплату на счет другого человека

Юрист Южалин: в России возможно перечисление зарплат на счета третьих лиц
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам могут перечислять зарплату на счета, которые принадлежат другим людям. Об этом RT рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Он пояснил, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ работник и работодатель должны в трудовом договоре указать условия выплаты заработной платы, в частности работник имеет право назвать реквизиты счета, на который будет заработная плата перечисляться. В законе нет обязательного условия, что этот счет обязательно должен принадлежать самому работнику. О правомерности такого подхода ранее официально заявлял Роструд.

В связи с этим, заключил эксперт, если данное условие прописано в трудовом договоре, заработная плата может перечисляться на счет третьего лица.

23 февраля сообщалось, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей.

Ранее юрист рассказала, что будет сотруднику в случае разглашения зарплаты.

 
