СМИ узнали о тайном брифинге ЦРУ для крупных корпораций об атаке КНР на Тайвань

NYT: ЦРУ проводило тайный брифинг для IT-корпораций о нападении Китая на Тайвань
Thomas Peter/Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 2023 году проводило тайный брифинг, в котором принимали участие глава Apple Тим Кук и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, и спрогнозировало возможное нападение Китая на Тайвань. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«На секретных брифингах, проведенных в Вашингтоне и Кремниевой долине, представители национальной безопасности предупредили руководителей таких компаний, как Apple, Advanced Micro Devices и Qualcomm, о планах Китая вернуть Тайвань», — говорится в публикации.

По данным ЦРУ, к 2023 году расходы Пекина на оборону достигли уровня, который позволил бы совершить вторжение на Тайвань в 2027 году. Отмечается, что секретный брифинг при участии руководителей IT-корпораций проводился с целью убедить их прекратить производство микросхем на территории острова. При этом такую цель преследовали обе последние администрации США.

Как пишет NYT, после брифинга Тим Кук утверждал о том, что вынужден спать «с открытым глазом».

В январе президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин не решится на проведение военной операции в отношении Тайваня в период его президентства. По словам американского лидера, он донес до лидера КНР, что Белый дом не одобрит проведение военной операции в Тайване, однако решение остается за Китаем.

Ранее Шойгу рассказал об отношении России к вопросу Тайваня.

 
