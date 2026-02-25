Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Названы семь дефектов, позволяющих снизить цену на новую квартиру

Инвестор Виноградов: трещины в стенах дают основание снизить цену на новостройку
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Существует семь дефектов в новых квартирах, при обнаружении которых можно добиваться снижения суммы сделки. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«Первый дефект — это трещины в несущих конструкциях или перегородках. Такой недочет может указывать на усадку или деформацию стен. Второй дефект — значительные неровности пола, проседания стяжки. Подобные нюансы требует инженерной проверки. Третий дефект — вмятины, трещины и дефекты на стенах. Все эти недочеты являются признаками скрытого ущерба и отделочных дефектов. В-четвертых, могут быть проблемы гидро- и теплоизоляции: плесень, следы конденсата, сырость», — отметил Виноградов.

По его словам, пятый дефект — неисправности инженерных сетей: протечки, слабый напор воды, неработающая вентиляция или кондиционирование. Шестой дефект — запах сырости или затхлости. Виноградов уточнил, что это является признаком плохой вентиляции или временного затопления.

Наконец, седьмой дефект — некачественная отделка или некачественные материалы в квартире: неравномерная покраска, вздутия обоев, отслаивание покрытий. Виноградов заключил, что эти признаки могут дать вам основание на снижение цены.

«Если не на снижение цены, то, как минимум, на устранение данных дефектов до передачи документов на квартиру», — подытожил инвестор.

Ранее россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке новостройки.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!