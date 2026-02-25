Названы семь дефектов, позволяющих снизить цену на новую квартиру

Существует семь дефектов в новых квартирах, при обнаружении которых можно добиваться снижения суммы сделки. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«Первый дефект — это трещины в несущих конструкциях или перегородках. Такой недочет может указывать на усадку или деформацию стен. Второй дефект — значительные неровности пола, проседания стяжки. Подобные нюансы требует инженерной проверки. Третий дефект — вмятины, трещины и дефекты на стенах. Все эти недочеты являются признаками скрытого ущерба и отделочных дефектов. В-четвертых, могут быть проблемы гидро- и теплоизоляции: плесень, следы конденсата, сырость», — отметил Виноградов.

По его словам, пятый дефект — неисправности инженерных сетей: протечки, слабый напор воды, неработающая вентиляция или кондиционирование. Шестой дефект — запах сырости или затхлости. Виноградов уточнил, что это является признаком плохой вентиляции или временного затопления.

Наконец, седьмой дефект — некачественная отделка или некачественные материалы в квартире: неравномерная покраска, вздутия обоев, отслаивание покрытий. Виноградов заключил, что эти признаки могут дать вам основание на снижение цены.

«Если не на снижение цены, то, как минимум, на устранение данных дефектов до передачи документов на квартиру», — подытожил инвестор.

