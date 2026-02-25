Экс-сотрудник СБУ Прозоров: перед выборами на Украине нет игроков — все пешки

На Украине нет сильных самостоятельных политиков, а выборы в стране, вероятно, завершатся победой ставленника разобщенного Запада. Такое мнение ТАСС выразил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, даже такие крупные политики, как президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ Валерий Залужный — всего лишь «фигуры». Бывший сотрудник СБУ отметил, что прогнозы строить тяжело — приходится исходить из того, чья команда на Западе кажется сильнее.

«Поскольку Запад неоднородный, например, мы можем говорить, что за Зеленским стоят британцы, за Будановым — американцы, за Залужным — тоже британцы <...> Кто в этой аппаратной игре окажется сильнее, та пешка и победит», — сказал Прозоров.

18 февраля вышло интервью Залужного в Associated Press (AP), которое разлетелось на цитаты. В частности, он высказался о причинах провала контрнаступления украинской армии в 2023 году. Залужный объяснил неудачу ВСУ тем, что Зеленский не выделил необходимые ресурсы, в результате чего бойцы оказались рассредоточены по обширной территории, что ослабило их ударную мощь.

Зеленский ответил на критику Залужного. Он заявил, что недопустимо обсуждать подробности внутренних разногласий, прежде всего потому, что речь идет об армии.

Ранее в России увидели признаки подготовки Залужного к президентской кампании.