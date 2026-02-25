Россиянам рассказали, сколько часов нужно отдыхать при пятидневной рабочей неделе

Юрист Колодяжная: при пятидневной рабочей неделе надо отдыхать не менее 42 часов

Сотрудник имеет право на выходные дни длиной не менее 42 часов каждую неделю. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

«Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день», — сказала эксперт.

По ее словам, если выходные были поставлены на субботу и воскресенье, то еженедельный непрерывный отдых должен начинаться с момента окончания рабочего дня в пятницу (17:00 мск) до начала рабочего дня в понедельник (08:00 мск).

В свою очередь, в шестидневной неделе действует другой порядок. Так, если выходной стоит в воскресенье, то непрерывный отдых должен начинаться в субботу (17:00 мск) и продолжаться до начала работы в понедельник (12:00 мск). Продолжительность непрерывного отдыха в этом случае составит 43 часа.

Отмечается, что в некоторых сферах допускается сокращение еженедельного отдыха до 24 часов при суммированном учете рабочего времени. Важно, чтобы в учетный период (например, месяц) его продолжительность не нарушала требования законодательства.

