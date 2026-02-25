Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянам рассказали, сколько часов нужно отдыхать при пятидневной рабочей неделе

Юрист Колодяжная: при пятидневной рабочей неделе надо отдыхать не менее 42 часов
Shutterstock

Сотрудник имеет право на выходные дни длиной не менее 42 часов каждую неделю. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

«Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день», — сказала эксперт.

По ее словам, если выходные были поставлены на субботу и воскресенье, то еженедельный непрерывный отдых должен начинаться с момента окончания рабочего дня в пятницу (17:00 мск) до начала рабочего дня в понедельник (08:00 мск).

В свою очередь, в шестидневной неделе действует другой порядок. Так, если выходной стоит в воскресенье, то непрерывный отдых должен начинаться в субботу (17:00 мск) и продолжаться до начала работы в понедельник (12:00 мск). Продолжительность непрерывного отдыха в этом случае составит 43 часа.

Отмечается, что в некоторых сферах допускается сокращение еженедельного отдыха до 24 часов при суммированном учете рабочего времени. Важно, чтобы в учетный период (например, месяц) его продолжительность не нарушала требования законодательства.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!