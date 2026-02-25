Препараты от головной боли и железо негативно влияют на здоровье печени

Обезболивающие и препараты железа при анемии могут незаметно влиять на печень, ухудшая ее состояние, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

«В отношении принимаемых обезболивающих препаратов я бы в первую очередь обратил внимание на частоту использования нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Например, при высокой частоте приема НПВС (несколько раз в неделю) терапию стоит пересмотреть. Это важно, потому что, помимо потенциального негативного влияния на печень и почки, НПВС в первую очередь оказывают повреждающее действие на слизистую оболочку желудка, вызывая эрозивно-язвенные поражения. Такие состояния иногда осложняются кровотечением, что особенно опасно при анемии», — отметил Карпенко.

Прием препаратов железа без контроля врача также может негативно повлиять на печень.

«Что касается препаратов железа: если вы принимаете их по назначению врача, соблюдаете рекомендованную схему, находитесь под регулярным контролем (включая клинический анализ крови и оценку уровня железа), то вероятность перегрузки печени железом маловероятна. Такая ситуация возможна, но сложно представить ее возникновение у пациента, который целенаправленно лечит анемию», — заметил врач.

Для оценки состояния печени применяются УЗИ и так называемые печеночные пробы. В них входят: трансаминазы (АЛТ и АСТ), билирубин общий (для начального обследования), щелочная фосфатаза и ГГТ и уровень общего белка и альбумина (основного белка плазмы, который синтезирует печень).

«Вы можете добавить эти печеночные пробы к вашему плановому анализу крови на гемоглобин и ферритин. Это даст лечащему врачу полную картину для обсуждения состояния вашей печени», — посоветовал доктор.

