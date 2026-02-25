Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Экс-жену Эндрю могут арестовать в случае возвращения в Британию

National Enquirer: Сару Фергюсон арестуют, если она вернется в Британию
AP/Reuters

Бывшую жену экс-принца Эндрю Сару Фергюсон следующей арестуют, если она вернется в Великобританию. Об этом пишет американский таблоид National Enquirer со ссылкой на источники.

Отмечается, что она фигурировала в документах минюста США, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна. Теперь Фергюсон может стать следующей, к кому обратятся правоохранительные органы.

Ее видели в Объединенных Арабских Эмиратах, где бывшая супруга Эндрю якобы обдумывает свое будущее. При этом источник отметил, что поездка в эту страну связана с «выживанием», а не с отпуском.

«Есть серьезные опасения, что если она вернется в Великобританию, то может оказаться втянутой в юридический хаос, устроенный Эндрю, и даже сама попасть под стражу», — сказал другой источник.

Правоохранители задержали бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления. СМИ сообщают, что это связано с расследованием против него в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. До этого в Британии создали специальную группу, которая в том числе изучала обвинения в том, что Эндрю передавал финансисту секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны.

Через 12 часов после задержания бывший принц покинул полицейский участок.

Ранее задержанного по делу Эпштейна экс-посла в США выпустили под залог.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!