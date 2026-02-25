Экс-жену Эндрю могут арестовать в случае возвращения в Британию

Бывшую жену экс-принца Эндрю Сару Фергюсон следующей арестуют, если она вернется в Великобританию. Об этом пишет американский таблоид National Enquirer со ссылкой на источники.

Отмечается, что она фигурировала в документах минюста США, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна. Теперь Фергюсон может стать следующей, к кому обратятся правоохранительные органы.

Ее видели в Объединенных Арабских Эмиратах, где бывшая супруга Эндрю якобы обдумывает свое будущее. При этом источник отметил, что поездка в эту страну связана с «выживанием», а не с отпуском.

«Есть серьезные опасения, что если она вернется в Великобританию, то может оказаться втянутой в юридический хаос, устроенный Эндрю, и даже сама попасть под стражу», — сказал другой источник.

Правоохранители задержали бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления. СМИ сообщают, что это связано с расследованием против него в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. До этого в Британии создали специальную группу, которая в том числе изучала обвинения в том, что Эндрю передавал финансисту секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны.

Через 12 часов после задержания бывший принц покинул полицейский участок.

Ранее задержанного по делу Эпштейна экс-посла в США выпустили под залог.