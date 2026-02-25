Названа главная опасность витамина С в добавках

Высокие дозы витамина С в добавках могут вызывать изжогу, тошноту и дискомфорт. Самый частый побочный эффект — осмотическая диарея, когда избыток витамина притягивает воду в кишечник, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова.

«Риски связаны именно с концентрированными добавками, особенно в форме чистой аскорбиновой кислоты. Высокие дозы (обычно от 1000 мг в сутки), принятые натощак, могут вызывать изжогу, тошноту и дискомфорт. Самый частый побочный эффект — осмотическая диарея, когда избыток витамина притягивает воду в кишечник. Людям с уже имеющимися проблемами (такими как ГЭРБ или гастрит с повышенной кислотностью) следует быть особенно осторожными с такими добавками и выбирать щадящие, буферизованные формы (например, аскорбат кальция), обязательно проконсультировавшись с врачом», — объяснила врач.

Меньщикова также подчеркнула: основным и самым безопасным источником витамина С должна оставаться пища: сбалансированный рацион, построенный по принципу «радуги», то есть богатый разноцветными овощами, зеленью и фруктами, полностью покрывает суточную потребность взрослого человека в 75–90 мг, не раздражая при этом слизистую желудка.

«К приему аптечных добавок стоит относиться гораздо более сдержанно и осознанно, воспринимая их как лекарственное средство. Использование высоких доз (более 500–1000 мг в сутки) оправдано только при конкретных показаниях, например подтвержденном дефиците, и принимать их следует предпочтительно во время еды. При этом крайне важно прислушиваться к сигналам организма: внезапная изжога или расстройство стула говорят о необходимости снизить дозировку или сменить форму препарата. Кроме того, нельзя забывать о главном отложенном риске: при длительном приеме сверхдоз (более 1000 мг в сутки) основной удар приходится не на желудок, а на почки, что у предрасположенных людей может спровоцировать образование оксалатных камней. Поэтому при наличии хронических проблем с ЖКТ или почками любые эксперименты с добавками требуют консультации специалиста», — заключила доктор.

