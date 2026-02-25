Размер шрифта
Слово «абьюзер» могут включить в словари русского языка

Филолог Козловская: слово «абьюзер» может быть внесено в словари русского языка
Victor Korniyenko./Wikimedia Commons

Слово «абьюзер» могут внести в словари русского языка в связи с тем, что оно не имеет аналогов. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, завкафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена Наталия Козловская.

Эксперт отметила, что она затрудняется в подборе аналога слову «абьюзер», поскольку оно имеет сложное значение, не совпадающее с понятием «насильник».

«На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов», — сказала Козловская.

Она подчеркнула, что слово «абьюзер» активно используется россиянами примерно с 2013 года.

До этого Козловская заявила, что слово «коуч» может войти в словари русского языка. Как отметила эксперт, англоязычное слово «коуч» появилось в русском языке сравнительно недавно, но за это время успело пройти «основные этапы ассимиляции». Это слово обладает всеми свойствами, которые необходимы для включения его в словари, уточнила профессор.

Ранее Козловская заявила, что слово «лабубу» разрешено использовать в сочинениях ЕГЭ.

 
