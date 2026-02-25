Российских туристов на Бали предупредили о возможных встречах с большими змеями

Из-за сильных наводнений на индонезийском острове Бали в затопленных районах возможно появление змей, включая крупных сетчатых питонов. Об этом РИА Новости рассказали в Управлении по охране природных ресурсов Бали.

После трех дней непрекращающихся дождей на острове произошли крупнейшие за последнее время наводнения, которые затопили десятки районов в туристических зонах Денпасара и округа Бадунг. Поскольку затопленными оказались речные русла, рисовые поля и дренажные каналы, которые являются естественной средой обитания змей, они перемещаются в поисках сухих укрытий. В связи с этим туристам следует соблюдать осторожность, не передвигаться без необходимости по затопленным улицам, особенно в темное время суток, не заходить в участки со стоячей водой и не пытаться приближаться к обнаруженным змеям или снимать их на видео.

В ведомстве в то же время подчеркнули, что питоны, как правило, избегают контакта с человеком и не представляют целенаправленной угрозы людям.

28 ноября сообщалось, что россиянин решил спасти жабу на Бали и стал жертвой нападения огромной змеи.

Ранее в Индонезии нашли самую длинную змею в мире.