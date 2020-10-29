Зеленский срочно созвал СНБО из-за отмены антикоррупционных норм

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает офис главы государства.

Такое решение Зеленский принял после отмены Конституционным судом ряда антикоррупционных норм.

На заседании будут определены «меры неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны».

Зеленский, которого цитирует офис, заявил, что достижениям страны в сфере борьбы с коррупцией наносят «сокрушительные» удары.

Он подчеркнул, что на это необходимо немедленно и жестко реагировать.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции».

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