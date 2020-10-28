Кадыров отреагировал на слова Пескова из-за Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу конфликта с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Политик заявил, что имеет право обращаться к Макрону из-за религиозных вопросов, так как сам является верующим человеком, строго соблюдающим постулаты ислама.

Он подчеркнул, что не отказывается от своих слов и готов их повторить.

Более того, глава республики заявил, что может оставить должность или даже отдать жизнь, отстаивая свою позицию в отношении религиозной политики Макрона.

«Молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — написал Кадыров.

Ранее он резко отреагировал на слова Макрона в поддержку публикации карикатур журналом Charlie Ebdo. Он заявил, что Макрон «завуалировано призывает мусульман совершать преступления».

Песков, отвечая на вопросы журналистов об этом инциденте, отметил, что главы субъектов не занимаются внешней политикой, а по этому вопросу надо ориентироваться на линию главы государства.