Турция ответила на карикатуру с Эрдоганом в Charlie Hebdo
Анкара осуждает карикатуру французского журнала Charlie Hebdo на президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
«Анкара осуждает публикацию карикатур на Эрдогана в Charlie Hebdo и считает их плодами антимусульманской программы Макрона», — заявили в администрации.
Ранее стало известно, что Charlie Hebdo опубликует на обложке карикатуру, на которой полуодетый Эрдоган сидит в кресле и пьет прохладительный напиток. Рукой он поднимает платья женщины-служанки. Карикатура подписана: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».
Обострение отношений Франции и Турции произошло после убийства экстремистом школьного учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит контроль за финансированием мечетей и будет строить «просвещенный ислам» в стране. В ответ на это Эрдоган посоветовал французскому коллеге «лечить свою психику».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Конте раскритиковал слова Эрдогана в адрес Макрона
— Журнал Charlie Hebdo опубликует на обложке карикатуру на Эрдогана