Кадыров: Макрон вынуждает людей идти на терроризм

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что президент Франции Эммануэль Макрон завуалированно призывает мусульман совершать преступления. Так он прокомментировал у себя в Telegram-канале заявление французского президента о поддержке публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.

«Макрон не может не знать, что карикатуры на Пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель», — говорится в сообщении.

По мнению Кадырова, своими заявлениями Макрон подталкивает людей к терроризму.

«Прикрываясь все это время фальшивыми словами о высших человеческих ценностях, вы своим поведением и поступками вынуждаете людей идти на преступления», — написал Кадыров.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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