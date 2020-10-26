В Кремле не собираются советовать Лукашенко, как урегулировать ситуацию в республике

В Кремле не намерены советовать президенту Белоруссии Александру Лукашенко, как урегулировать ситуацию в республике, так как это было бы вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае любые публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь также добавил, что Москва не будет давать оценок событиям в Белоруссии, которые происходили до сложившейся ситуации. По его словам, оценки и выводы должно делать белорусское руководство.

Песков отметил, что Россия не собирается вмешиваться в дела республики, и никто другой этого также не должен делать.

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