В США заявили о попытках договорится о мире между Азербайджаном и Арменией
США подталкивают Азербайджан к перемирию с Арменией, которая уже согласна на это предложение, заявил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.
По словам О'Брайена, американская сторона предпринимает попытки договорится о мире, однако Азербайджан на данный момент не соглашается на установление режима прекращения огня.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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