ООН приветствует ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь выражает признательность государствам, ратифицировавшим договор, и приветствует работу гражданского общества, которая сыграла важную роль в содействии переговорам и ратификации договора», — говорится в сообщении.

По словам генсека, вступление договора в силу — дань уважения выжившим после ядерных взрывов и испытаний.

Как сообщалось, Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировали 50 стран и он вступит в силу 22 января 2021 года.

Как ранее проинформировал МИД РФ, Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Ранее России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили против заключения Договора о запрещении ядерного оружия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ракеты оставим себе: Россия против запрета ядерного оружия

— «Есть потенциал»: США подозревают Россию в ядерных испытаниях

— Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в 2021 году