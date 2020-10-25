Обама обвинил Трампа в высокой заболеваемости COVID-19

Экс-президент США Барак Обама обвинил действующего президента страны Дональда Трампа в рекордно высоких показателях по заражению населения США коронавирусом. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Обама считает, что Трамп не видит в коронавирусе проблемы и призвал американцев не ждать от президента защиты во время пандемии.

«Не далее как на этой неделе он жаловался на то, что ему пришлось вернуться на работу из-за пандемии. Но если бы он работал с самого ее начала, дела бы сейчас обстояли гораздо лучше», — заявил Обама.

Ранее Обама выступил на митинге в Филадельфии, штат Пенсильвания. Впервые за время предвыборной кампании он публично поддержал кандидата от демократов Джо Байдена.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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