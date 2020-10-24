Трамп проголосовал на выборах президента США
Полина Рутковская
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Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах главы государства в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, сообщает Fox News.
«Я проголосовал за парня по имени Трамп», — заявил он своим сторонникам.
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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