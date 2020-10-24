Глава МИД Армении отметил продуктивность переговоров в Вашингтоне по Карабаху

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что переговоры в Вашингтоне по урегулированию нагорно-карабахского конфликта были очень продуктивными, передает РИА «Новости».

Мнацаканян и Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по отдельности встретились в пятницу, 23 октября, с госсекретарем США Майком Помпео.

«Мы продолжим нашу работу по поиску пути к очень конкретным и важным целям: установление режима прекращения огня, возвращение к мирному разрешению», — сказал Мнацаканян во время своего выступления в Вашингтоне.

Министр сообщил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, США и Франции «более чем ясно» высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий в Карабахе.

Глава внешнеполитического ведомства Армении также счел «воодушевляющими» заявления американской стороны.

«Важно, что американские усилия идут в консолидации с совместной общей работой сопредседателей Минской группы — США, России и Франции», — сказал Мнацаканян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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