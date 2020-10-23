Путин заинтересован в «реанимации» отношений с США

Президент России Владимир Путин заинтересован в «реанимации» двусторонних отношений с Соединенными Штатам с любым избранным американским президентом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Президент <...> как был, так и останется заинтересованным в выстраивании, или точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений. С любым президентом, которого выберут американцы», – отметил пресс-секретарь.

При этом Песков подчеркнул, что говорить о предпочтительности для России какого-либо кандидата в президенты США нельзя.

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