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Мебельная компания подала в суд на Инстасамку

Во Владимире на рэпершу Инстасамку подала в суд мебельная компания

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) стала ответчиком в Арбитражном суде Владимирской области. Об этом сообщает aif.ru.

Иск против исполнительницы подала мебельная компания, которая также специализируется на производстве предметов интерьера, продаже лакокрасочных покрытий, изделий из стекла и прочих товаров.

Дело было зарегистрировано 24 апреля, оно проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Какие требования к Зотеевой изложены в исковом заявлении, неизвестно.

Накануне депутат из Красноярска Вячеслав Дюков заявил, что потребовал исключить Инстасамку и музыканта Ramil из списка артистов на предстоящем VK Fest. По мнению депутата, в репертуаре этих исполнителей содержатся «абсолютно аморальные по содержанию песни, не нужные гражданам».

Дюков отметил, что с подобной инициативой он выступил на заседании фракции «Единой России» в Горсовете Красноярска. Коллеги, подчеркнул депутат, поддержали его единогласно.

Ранее в Молдове отменили концерт Jah Khalib после слов о сексуальном насилии.

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