«Истребила волосы»: Татьяна Васильева призналась, что поседела в 25 лет

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о комплексах относительно своей внешности, с которыми столкнулась в юности. Об этом она поговорила с ведущей шоу «Человек-невидимка» Эвелиной Бледанс, рассказала «Газете.Ru» пресс-служба телеканала «ТВ-3».

По словам Васильевой, она поседела в 25 лет и начала краситься «перекисями», из-за чего испортила волосы.

«Я их истребила. Точно так же, как брови истребила, когда их все выдернула. И да, я делала пластику», — уточнила она.

Васильева считает, что у нее «неудачное лицо», а красивой себя чувствует только на сцене.

«Очень маленький подбородок, а дальше начинается сразу шея. Это жутко старит, там сразу провисает кожа. Это отвратительно!» — не стесняется критиковать себя актриса.

Кроме того, добавила Васильева, в детстве она считала себя «высокой и страшной».

«Меня всегда отбрасывали сверстники, никогда не давали списать. Я всегда сидела на задней парте до 11 класса. Никому до меня не было дела», — грустит она.

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