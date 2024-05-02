В «Зените» прокомментировали ничью с ЦСКА

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча Кубка России против столичного ЦСКА заявил, что его команда заслужила ничейный результат. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Справедливый итог, обе команды старались преуспеть больше в обороне, чем в атаке. Чуть-чуть нам не хватило, может быть, удачи с дальними ударами — один удар пришелся в штангу, второй отбил голкипер соперника. Мы не заслуживали поражения в этой игре, бурная радость после гола Ерохина была вызвана и радостью за Сашу, и за то, что мы смогли отыграться. В целом, классическая кубковая игра, кто пройдет дальше — посмотрим во втором матче», — заявил Семак.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Вэб Арена» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл армейский клуб, отличился Антон Заболотный на 53-й минуте с передачи Федора Чалова. Петербуржцы смогли сравнять счет на 83-й минуте игры, автором гола стал Александр Ерохин, ассистентом которого выступил Артур.

Примечательно, что на 19-й минуте игры гол Чалова был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что «Балтика» выбила «Ростов» из Кубка России и вышла на «Спартак».