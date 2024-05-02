Врач рассказала, зачем носить солнцезащитные очки в пасмурные дни

Ежедневное ношение солнцезащитных очков препятствует разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей солнца, достигающих поверхности Земли даже в пасмурную погоду. Их блокирование снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД), катаракты и рака глаз. Об этом Daily Mail рассказала лондонский офтальмолог Сьюзан Сарангапани.

Врач объяснила, что глаза в десять раз более чувствительны к ультрафиолетовому излучению, чем кожа. Постоянное попадание на веки и поверхность глазных яблок солнечных лучей может вызвать сухость глаз и светобоязнь. К более серьезным последствиям воздействия ультрафиолетового излучения является возрастная макулярная дегенерация (потеря центрального зрения) и катаракта.

Доктор Сарангапани добавила, что солнечные лучи также могут стать провокаторами развития рака как нежной кожи век, так и самого глазного яблока.

Отмечается, что высокая температура воздуха и жаркая погода в целом не всегда коррелирует с высоким ультрафиолетовым индексом (УФ-индексом). Это показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения в спектре солнечного света. Повышение УФ-индекса требует более тщательной защиты от солнца.

Аналогичным образом облачная и прохладная погода не является гарантом низкого УФИ. Дело в том, что УФ-лучи могут проникать сквозь облака и оказывать повреждающее воздействие. По этой причине носить очки нужно довольно часто. Офтальмолог уточнила, что защищать глаза необходимо в те дни, когда УФ-индекс превышает три балла.

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