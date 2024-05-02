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Число жертв при обрушении автомагистрали в Китае возросло

CCTV: число жертв обрушения автотрассы в Китае увеличилось до 48 человек

В результате обрушения автомагистрали «Мэйда» в южной части Китая не стало 48 человек. О возросшем числе жертв сообщает локальный телеканал CCTV News.

«Зафиксировано 48 жертв», — указывается в материале.

Согласно информации телеканала, еще 30 человек получили различные травмы, но остались в живых. Инцидент произошел в провинции Гуандун на участке трассы в городском округе Мэйчжоу. Обрушение дороги спровоцировал сход оползня.

Уточняется, что на данный момент магистраль закрыта для проезда, на ней ведут спасательные работы.

Накануне стало известно, что в Китае обрушилась скоростная автомагистраль «Мэйда». В результате случившегося 18 автомобилей оказались под завалами, а 31 человек получил травмы и был госпитализирован. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Позднее сообщалось, что число жертв после обрушения магистрали на юге Китая выросло до 36.

Ранее в Забайкалье обрушился мост.

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