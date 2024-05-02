Тренер ЦСКА объяснил, почему не выбрал Акинфеева на игру с «Зенитом»

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после матча Кубка России против петербургского «Зенита» заявил, что его команда была ближе к победе, чем соперник. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Не хватило еще забитых мячей для победы! Позволили сравнять, потеряли концентрацию, поэтому не победили. Но мы показали характер, могли увеличить преимущество после того, как счет 1:1, у Аббоса Файзуллаева был момент, но не сложилось. Почему сыграл Тороп? Старые травмы Игоря дают о себе знать, иногда начинаются воспалительные процессы, поэтому мы не стали им рисковать, Акинфеев не был на 100% готов. Это дело одного-двух дней, чтобы все прошло», — заявил Федотов.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл армейский клуб, отличился Антон Заболотный на 53-й минуте с передачи Федора Чалова. Петербуржцы смогли сравнять счет на 83-й минуте игры, автором гола стал Александр Ерохин, ассистентом которого выступил Артур.

Примечательно, что на 19-й минуте игры гол Чалова был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда не заслуживала поражения в игре с ЦСКА.