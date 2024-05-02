В Белгородской области отменили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности, введенный в городе Белгороде и Белгородском районе, отменили спустя 32 минуты. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — сообщил глава региона.

Соответствующее заявление было опубликовано в 20:25 мск. При этом особый режим начал действовать в 19:53 мск.

Вечером 2 мая российское министерство обороны сообщило, что в Белгородской области сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). По данным ведомства, около 19:20 мск в небе над регионом был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Незадолго до этого в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили еще два украинских дрона. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регион при помощи беспилотников самолетного типа.

Около 17:00 мск в Белгородской области также сбили украинский БПЛА. В тот момент он стал пятым дроном ВСУ, уничтоженным в небе над регионом за день.

Ранее беспилотник ВСУ попытался атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области.