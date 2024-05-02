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Родители пожаловались на школьника-бандита, который с ножом вымогает деньги у их детей

В Петербурге родители школьников просят наказать подростка, который создал банду

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В Санкт-Петербурге 13-летний школьник стал главой банды, чтобы вымогать деньги у других учеников. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, ученик пятого класса средней школы № 167 Центрального района давно терроризирует детей. Он имеет серьезные проблемы с успеваемостью и уже не раз оставался на второй год, но зато создал подростковую банду и стал вымогать деньги у своих сверстников. Иногда он, со слов очевидцев, приходит на уроки с ножом.

«Он ведет себя, мягко говоря, асоциально. Учится очень плохо и в свободное время занимается вооруженным вымогательством среди одноклассников. Его несколько раз отчисляли, но потом благополучно восстанавливали. Родителей это задолбало», — рассказал отец одного из школьников.

Родители решили наказать хулигана и добились проведения проверки сотрудниками силовых ведомств. Сегодня в школе работали следователи центрального отдела Следственного комитета по городу, о происходящем в стенах образовательного учреждения теперь знают и в прокуратуре. Кроме того, ситуацией заинтересовался и председатель СК Александр Бастрыкин, он потребовал возбуждения уголовного дела.

Ранее в Тамбове 17-летняя студентка колледжа создала банду, нападавшую на подростков.

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