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Найдена инфекция, ускоряющая старение иммунных клеток

AJHG: малярия может быть связана с ускоренным старением белых клеток крови

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Shutterstock

Малярия может способствовать повреждению ДНК иммунных клеток, показало исследование, опубликованное в American Journal of Human Genetics (AJHG). Этот эффект может способствовать развитию хронических заболеваний и ускорению старения.

Теломеры представляют собой области повторяющихся последовательностей ДНК. Они защищают концы хромосом от повреждения при делении. Теломеры укорачиваются при каждом делении любых клеток организма. Этот процесс естественным образом происходит при старении. Слишком короткие теломеры повышают риск повреждения ДНК и связанных с этим заболеваний.

У людей африканского происхождения теломеры в иммунных клетках лейкоцитах обычно длиннее, чем у неафриканцев. В новом исследовании ученые проанализировали ДНК клеток крови 1818 взрослых из Танзании, Ботсваны, Эфиопии и Камеруна, — этнически разнообразных регионов Африки. Оказалось, что теломеры в лейкоцитах короче у людей, живущих в районах, где распространена малярия. Самые короткие были у людей из Камеруна, а самые длинные — у людей из Ботсваны.

Ученые предполагают, что причиной укорочения теломер может быть разрушение эритроцитов (красных кровяных телец) при малярии. После этого телу нужно восстановить их запасы. Для этого приходится делиться стволовым клеткам крови, что приводит к укорочению их теломер.

Авторы работы нашли связь между укорочением теломер и проживанием в регионе, где распространена малярия. В будущих исследованиях важно проверить, связано ли это укорочение с заражением малярией.

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