Мост, об укреплении которого чиновники отчитались месяц назад, рухнул в Башкирии

В Башкортостане частично обрушился мост, чиновники сообщали о его укреплении месяц назад. Новость об этом появилась в Telegram-каналe Ufa_rb 1 мая.

Накануне часть моста в деревне Тупчаново Кугарчинского района рухнула в воду, о пострадавших в результате инцидента данных не поступало. Власти ситуацию с обрушением конструкции не комментировали.

При этом 6 апреля в местной газете «Кугарчинские вести» сообщалось, что мост только что укрепили бетонными плитами, которые должны были послужить защитой от потоплений.

Тогда глава Юлдыбаевского сельсовета, на территории которого находится мост, Ильдар Кильсенбаев проверил, как идут ремонтные работы, и поблагодарил за участие местного депутата Ишдавлетова и старосту Сулейманова, а также двух жителей деревни.

Ранее в Рязани чиновники отчитались в соцсетях о поднятой после сильного ветра остановке.