Киев пожелал присутствия китайской стороны на конференции по Украине

Киев сделает все, чтобы Пекин стал участником грядущей конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии. С таким заявлением выступил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, чьи слова передает РИА Новости.

«Мы сделаем все, чтобы Китай присутствовал», — утверждает сотрудник президентской администрации.

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в посольстве оценили решение Швейцарии не приглашать РФ на мирную конференцию по Украине.