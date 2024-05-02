Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» двоих школьников и одного студента, которые помогали людям эвакуироваться во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях», — отмечается в тексте указа.

Награду получат учащиеся школы №19 из Красногорска Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов.

2 мая Путин подписал указ о награждении орденом мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Чиновник возглавляет граничащий с Украиной регион, который каждый день подвергается атакам со стороны украинской армии.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Ранее в ЛНР раскрыли общую деталь в теракте в «Крокусе» и трагедии в Одессе.