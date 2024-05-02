Врачи спасли 30-летнюю женщину с девятикилограммовой опухолью на спине

В США хирурги-онкологи спасли пациентку с редкой генетической патологией, девушка 15 лет жила с огромной опухолью на спине. Об этом сообщает The Sun.

Редкое генетическое заболевание — нейрофиброматоз у жительницы Германии обнаружили еще в 15-летнем возрасте, на шее школьницы появилась опухоль размером с грецкий орех, новообразование было доброкачественным и сначала не доставляло девушке неудобств.

С годами опухоль значительно увеличилась в размерах, к 30 годам новообразование стало весить более девяти килограммов. Молодая женщина начала испытывать проблемы с дыханием и с трудом двигалась самостоятельно.

Врачи отказывались ее оперировать из-за того, что в опухоли проходили крупные сосуды, повреждение которых грозило фатальными последствиями. За лечение немки взялись хирурги-онкологи из США, чтобы свести кровопотерю к минимуму во время хирургического вмешательства, опухоль пришлось подвесить над операционным столом, за шесть часов врачам удалось полностью удалить новообразование.

Жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

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