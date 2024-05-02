Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи спасли 30-летнюю женщину с девятикилограммовой опухолью на спине

The Sun: в США врачи удалили пациентке опухоль на спине весом 9 кг

close
100%
YouTube/TLC

В США хирурги-онкологи спасли пациентку с редкой генетической патологией, девушка 15 лет жила с огромной опухолью на спине. Об этом сообщает The Sun.

Редкое генетическое заболевание — нейрофиброматоз у жительницы Германии обнаружили еще в 15-летнем возрасте, на шее школьницы появилась опухоль размером с грецкий орех, новообразование было доброкачественным и сначала не доставляло девушке неудобств.

С годами опухоль значительно увеличилась в размерах, к 30 годам новообразование стало весить более девяти килограммов. Молодая женщина начала испытывать проблемы с дыханием и с трудом двигалась самостоятельно.

Врачи отказывались ее оперировать из-за того, что в опухоли проходили крупные сосуды, повреждение которых грозило фатальными последствиями. За лечение немки взялись хирурги-онкологи из США, чтобы свести кровопотерю к минимуму во время хирургического вмешательства, опухоль пришлось подвесить над операционным столом, за шесть часов врачам удалось полностью удалить новообразование.

Жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

Ранее врачи спасли 220-килограмового россиянина с гигантской опухолью с признаками нагноения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами