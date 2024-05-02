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МВД РФ объявило в розыск бывшего главу СБУ Наливайченко

МВД РФ внесло в базу розыска бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующую базу данных ведомства.

«Наливайченко Валентин Александрович. Дата рождения: 08.06.1966», — говорится в публикации.

В базе МВД РФ уточняется, что украинский гражданин разыскивается по уголовной статье. Но информация о том, о какой именно статье УК РФ идет речь, к текущему моменту не поступала.

13 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Валентина Наливайченко, который в настоящее время является депутатом Верховной рады Украины. Причиной послужили призывы парламентария уничтожать российских военнослужащих «как террористов».

По данным ведомства, бывший руководитель СБУ сделал соответствующее заявление в эфире одного из украинских телеканалов. В СК РФ уточнили, что подобные высказывания направлены против интересов страны и содержат признаки возбуждения вражды по отношению к российским бойцам.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего украинского министра юстиции Павла Петренко.

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