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В МИД высказались о проведении мирной конференции по Украине в Швейцарии

Захарова: РФ призывает союзников не участвовать в конференции по Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия призывает союзников из числа международных партнеров проявить осторожность и воздержаться от участия в грядущей конференции по Украине в Швейцарии, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Призываем также наших партнеров из стран Мирового большинства <...> воздержаться от участия в таких форумах», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что цель означенного мероприятия — продолжить противостояние с Россией.

По мнению дипломата, если бы Берн действительно намеревался запустить адекватный переговорный процесс, то были бы предприняты шаги к восстановлению нейтралитета, а в повестку включили бы такие вопросы, как прекращение оборонных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) и подтверждение внеблокового и безъядерного статуса Киева.

«Россия не будет участвовать в швейцарских «саммитах» ни на первом, ни на последующих этапах», — резюмировала Захарова.

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу.

Ранее в посольстве оценили решение Швейцарии не приглашать РФ на мирную конференцию по Украине.

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