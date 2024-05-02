ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в Кубке России

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Вэб Арена» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл армейский клуб, отличился Антон Заболотный на 53-й минуте с передачи Федора Чалова. Петербуржцы смогли сравнять счет на 83-й минуте игры, автором гола стал Александр Ерохин, ассистентом которого выступил Артур.

Примечательно, что на 19-й минуте игры гол Чалова был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный поединок будет сыгран в Санкт-Петербурге 15 мая, начало игры — 20:45 по московскому времени. Победитель этого противостояния сразится в Суперфинале Кубка России с победителем противостояния между московским «Спартаком», который выбил столичное «Динамо», и калининградской «Балтикой», которая переиграла «Ростов» Валерия Карпина.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 очков. ЦСКА имеет 38 баллов и идет на восьмом месте.

Ранее поражение «Динамо» от «Спартака» связали с «Зенитом».