Стало известно, как ускорить процесс похудения на 30%

Ученые из Университета Сфакса (Тунис) обнаружили, что сочетание высокоинтенсивных аэробных тренировок и упражнений с отягощениями с периодическим голоданием помогает сбрасывать вес на 30% эффективнее. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В исследовании приняли участие 64 женщины в возрасте 32 лет со средним индексом массы тела, равным 35. Двадцать четыре участницы были определены в особую (первую) группу для выполнения высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ) с отягощениями и похудения по методу интервального голодания. Такая схема питания заключается в планировании периодов отказа от приема пищи, сменяющихся периодами без ограничений приема.

Отмечается, что в течение 12 недель участники из второй группы придерживались только диетических рекомендаций, а добровольцы из третьей — выполняли исключительно упражнения, не меняя стиль питания. Тренировочный план подразумевал выполнение отжиманий, берпи, приседаний и других классических упражнений с дополнительным весом в течение 45-55 минут трижды в неделю.

По истечении времени, отведенного на эксперимент, ученые выяснили, что комбинация диеты и упражнений помогла участникам из первой группы сбросить в среднем 11,6 кг лишнего веса. Придерживающиеся исключительно диеты потеряли потеряли в среднем по 9 кг, а выполняющие ВИИТ — 5,4 кг.

По подсчетам исследователей, комплексный поход к похудению позволил участникам терять вес на 30% эффективнее. Кроме того, сочетание диеты с упражнениями способствовало ускоренному уменьшению объемов талии и более существенному снижению уровня сахара в крови.

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