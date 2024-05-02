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Мать Вупи Голдберг потеряла память из-за электрошоковой терапии

Телеведущая Голдберг рассказала, что мать не узнала ее после электрошоковой терапии

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг в готовящихся к выходу мемуарах «Остатки сладки. Мама, брат и я» рассказала о том, как ее мать потеряла память из-за электрошоковой терапии. Выдержку из книги приводит издание People.

По словам Голдберг, ее мать Эмма Харрис провела в больнице два года, пока будущая актриса была маленькой. Выйдя из больницы, она не узнала своих детей, о чем рассказала дочери только через 40 лет.

«Она сказала: «Я не знала, кто вы, когда выписалась. Не понимала, кто вы такие. Но знала, что не хочу возвращаться в ту клинику, и сделала все, что могла. Если бы мне сказали, что небо зеленое, а я видела, что оно синее, я бы согласилась — да, зеленое. Потому что не хотела назад», — цитирует мать 68-летняя Голдберг.

В передаче The View после публикации отрывка Голдберг уточнила, что согласие на лечение матери жесткими методами дали ее отец и дед.

«Тогда в этой стране любой мужчина в твоей жизни мог принимать медицинские решения за тебя», — объяснила она.

Накануне Вупи Голдберг призналась, что страдает от недержания мочи во время смеха.

Ранее мебельная компания подала в суд на Инстасамку.

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