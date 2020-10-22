МИД России обвинил США в нарушении ДНЯО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА «Новости».

По ее словам, совместные учения Вашингтона с их союзниками, в ходе которых отрабатывается применение ядерного оружия странами без ядерного потенциала, нарушают ДНЯО и подрывают его жизнеспособность.

Захарова подчеркнула, что есть лишь одно решение данной проблемы, а именно возврат всего ядерного оружия США на американскую территорию и ликвидация инфраструктуры, которая обеспечивает быстрое развертывание этого оружия на территории других стран.

Дипломат добавила, что Вашингтон также должен отказаться от проведения учений с личным составом ВС государств, не обладающих ядерным вооружением.

Ранее появилась информация, что США совместно с Германией провели испытания по отработке обороны ФРГ с использованием атомных бомб.

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