Песков оценил заявление Пашиняна о невозможности дипломатией решить конфликт в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, какие меры предпримут Москва и Ереван после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что вряд ли удастся мирно решить конфликт в Нагорном Карабахе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это нужно спрашивать у премьер-министра Армении. Мы намерены и дальше прикладывать все усилия для мирного урегулирования этого конфликта», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нагорно-карабахский конфликт на данный момент не имеет дипломатического решения. Он выразил мнение, что армянский народ сможет добиться приемлемого разрешения конфликта в НКР только с оружием в руках.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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