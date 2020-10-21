Небензя пригрозил Косово из-за демонстрации флага на заседании Совбеза ООН

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Постпред России при ООН Василий Небензя возмутился демонстрацией атрибутов «государственности» Косово на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Небензя обратился к представителю Косово с предупреждением, что Россия может выступить против участия республики в дальнейших заседаниях, если демонстрация будет продолжена.

По его словам, атрибуты «государственности» Косово нарушают «правила участия в заседании Совета со стороны приглашенного на заседание из Косово по правилу 39 временных правил процедуры Совета».

«Напоминаем, что в Совете приняты правила участия в заседаниях представителей Косово, и они должны соблюдаться», — подчеркнул Небензя.

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