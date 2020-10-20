Мишустин выступит на спецсессии клуба «Валдай»
Ника Пикекатлет
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на специальной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, 17-е заседание откроется в Москве во вторник, 20 октября, и продлится до четверга, 22 октября.
Главной темой обсуждений в 2020 году станет «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».
На мероприятие были приглашены свыше 150 гостей. В заседании также примет участие президент России Владимир Путин.
«Валдай» — международный дискуссионный клуб, созданный в 2004 году. В заседаниях принимают участие политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других стран.
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