Наука

Названы виды боли, которые может эффективно снять иглоукалывание

Врач Паршин: лучше всего иглоукалывание снимает боли шеи и поясницы
«Газета.Ru»

Офисные боли одолевают постоянно сидящих за компьютерами россиян: начинает болеть шея, середина спины и поясница. Традиционное лечение с помощью таблеток и мазей часто не помогает, тогда могут помочь альтернативные методы, например иглоукалывание. Как рассказал «Газете.Ru» иглорефлексотерапевт Сергей Паршин, лучше всего иглоукалывание снимает боли шеи и поясницы.

По словам врача, иглоукалывание повышает порог возбудимости болевых рецепторов и отсюда снижает чувствительность и восприятие боли на периферическом уровне.

«Процедура также угнетает болевые импульсы за счет подавления прохождения импульсов на спинальном уровне, и сигналы менее интенсивно достигают головного мозга. Кроме того, иглоукалывание стимулирует структуры мозга, что вызывает торможение по настоящим путям, усиливая обезболивание. А также значительно усиливает выработку морфиноподобных веществ, что усиливает обезболивание», — объяснил доктор.

При помощи иглоукалывания врач может оказать сильное расслабляющее воздействие на мышцы.

«Я предпочитаю большие иглы, потому что мне не нравится втыкать по 50-60 штук. Поэтому мне лучше протащить большую иглу через все биоактивные точки. Лучше же одну, чем 10 штук втыкать. Я колю в акупунктурные точки, которые находятся в болевой зоне, и отдаленные точки. Это называется тактикой малого укола», — объясняет Паршин.

Подробнее о том, как работает иглоукалывание и почему ученые до сих пор не могут доказать эффективность метода, — в материале «Газеты.Ru».

