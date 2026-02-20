В Кремле рассказали о подготовке Путина к визиту в Китай

Кремль проинформирует о датах визита президента России Владимира Путина в Китай, когда они будут согласованы. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Понимание, что в этом году визит состоится, есть. Продолжаем регулярные визиты между государствами. Продолжим и в этом году», — сказал представитель Кремля.

4 февраля Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Во время беседы российский лидер обратил внимание, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире.

В ходе разговора Путин также принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай с официальным визитом в первой половине 2026 года. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, сроки и детали будут согласованы дополнительно.

