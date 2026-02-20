Размер шрифта
Песков рассказал, как Путин проведет 23 Февраля

Песков: у Путина не будет выходного 23 Февраля
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 23 февраля продолжит работу и не будет брать выходной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в этот день запланировано вручение государственных наград, а также ряд рабочих встреч.

Песков рассказывал, что у Путина всегда сверхнагруженный график. По словам представителя Кремля, глава государства, как правило, работает до глубокой ночи и буквально не хватает суток, чтобы справиться со всеми делами.

Также Песков рассказывал, что президент никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Изредка у Путина получается выкроить несколько выходных дней, однако даже такие выходные не являются полноценными, отметил Песков.

Сам Путин отмечал пользу полноценного отдыха, который помогает поправить здоровье и укрепить семью. Как подчеркнул глава РФ, данная тема очень важна как с экономической точки зрения, так и с социальной.

Ранее россиянам посоветовали украшения в подарок мужчинам на 23 Февраля.
 
