Школьница накопила задолженность в размере $56 тыс. за просмотр TikTok во время отпуска

Британская школьница накопила счет на $56 тыс., просматривая TikTok в отпуске
Дочь чуть не довела семью до банкротства, накопив счет в размере $56 тысяч за просмотр TikTok во время отпуска, пишет Daily Mail.

Эндрю Алти получил первое уведомление о задолженности от мобильного оператора , находясь в отпуске, что вызвало подозрения о возможном взломе аккаунта. Мужчина, владелец бизнеса по производству занавесок из Манчестера, заявил, что сумма счета поставила под угрозу работу его небольшой компании.

Позднее мужчина выяснил, что его дочь в течение примерно восьми часов пользовалась приложением TikTok, что привело к значительным расходам на передачу данных. При этом, по словам Эндрю, он не обратил внимания на условия тарифа, согласно которым использование мобильного интернета за пределами Европы оплачивалось по повышенным ставкам без ограничений.

После возвращения в Великобританию семья получила второй счет, и общая сумма задолженности достигла $56 тысяч. Мужчина заявил, что не согласен с начислениями и считает, что оператор должен был предупредить о быстром росте расходов. Он также отметил, что попытки связаться со службой поддержки во время отпуска не принесли результата.

Ранее американца посадили в тюрьму за угрозы Трампу в TikTok.
 
